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Un altro operaio morto a Padova: 51enne cade nel vano ascensore di un cantiere

Padova: Altin Kokici, 51enne titolare di una ditta di muratura, trovato morto nel vano ascensore di un cantiere in via Goito.

Mirko R.
a cura di: Mirko R.
Autoambulanza, interno senza paziente

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Un operaio di 51 anni è stato trovato senza vita nel vano di un ascensore in un edificio in ristrutturazione a Padova. La scoperta è avvenuta nella notte dopo la segnalazione dei familiari e ora la polizia indaga per ricostruire le cause dell’incidente.


A chiamare le forze dell’ordine sono stati i parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con l’uomo da alcune ore. Agenti delle volanti della questura, giunti sul posto, hanno notato all’esterno il furgone dell’artigiano con il cassone aperto e hanno poi localizzato il corpo facendo squillare il cellulare della vittima.

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Il cadavere di Altin Kokici, 51enne di origine albanese e titolare di una ditta specializzata in lavori in muratura, è stato rinvenuto in fondo al vano ascensore del cantiere in via Goito. Kokici risiedeva nel vicentino e si trovava sul posto per interventi di ristrutturazione.


Al momento la polizia considera l’ipotesi di un incidente sul lavoro. Non risultano testimoni che abbiano assistito alla caduta, circostanza che complica subito la ricostruzione dell’accaduto.

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Una dipendente della palestra presente nell’edificio in ristrutturazione ha confermato che Kokici poteva accedere autonomamente al cantiere. Questa informazione è al centro degli accertamenti sulla dinamica: gli inquirenti stanno cercando di stabilire se all’ingresso vi fossero restrizioni che avrebbero potuto impedire l’accesso a persone non autorizzate.


Sulla scena sono intervenuti anche gli specialisti della polizia scientifica, impegnati nella ricerca di tracce utili a chiarire come si sia verificata la caduta. Gli investigatori stanno esaminando l’area intorno al vano ascensore e raccogliendo elementi che possano indicare eventuali malfunzionamenti o carenze nelle misure di sicurezza.

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Le autorità devono ora ricostruire le ultime ore di lavoro dell’artigiano. Fare luce su che cosa abbia effettivamente portato alla caduta e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei cantieri sono i nodi principali dell’indagine.


In questa fase verrà anche accertato se al momento dell’incidente Kokici fosse da solo o in compagnia di colleghi.

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Mirko R.
Mirko R.
Sono universitario, appassionato di fantascienza e tecnologie. Mi trovate in giro a Mestre e Venezia, ma non solo. Mirko_R@lavocedivenezia.it
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