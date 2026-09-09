Università Popolare di Mestre: aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2026-27 con un’ampia offerta di corsi

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Sono ufficialmente aperte le iscrizioni all’Università Popolare di Mestre per l’anno accademico 2026-27.
L’offerta didattica comprende una gamma estesa di corsi e laboratori che spaziano dalle arti alle scienze umane fino alle competenze pratiche.
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Scopri come fare
Tra le proposte figurano laboratori artistici e letterari, insegnamenti di filosofia e storia, percorsi di storia dell’arte e corsi specifici sulla fotografia. L’elenco include inoltre attività legate alla musica e all’informatica, nonché introduzioni e approfondimenti in psicologia, comunicazione e educazione finanziaria.
L’istituto propone anche corsi di ambito scientifico e naturalistico. Tra questi sono segnalati moduli di astronomia e botanica, pensati per chi cerca contenuti divulgativi ma strutturati. L’offerta è descritta come ampia e variegata, rivolta sia a chi desidera un percorso culturale sia a chi punta a una formazione pratica.
Particolare attenzione è riservata alle lingue straniere. Sono attivati corsi di inglese, spagnolo, francese e tedesco, oltre al greco moderno. L’offerta linguistica comprende diversi livelli, pensati per rispondere alle esigenze di principianti e studenti più avanzati.
All’interno dell’offerta linguistica è previsto un corso di italiano L2, strutturato su più livelli per chi necessita di apprendere la lingua italiana come seconda lingua. I corsi sono tenuti da docenti esperti, secondo quanto comunicato dall’Università Popolare.
Per conoscere programmi dettagliati e calendario delle lezioni è possibile consultare il sito dell’Università Popolare Mestre. Sulla pagina ufficiale sono pubblicate le modalità di iscrizione, la descrizione dei singoli corsi e il calendario per l’anno accademico 2026-27.
La segreteria dell’istituto è a disposizione per informazioni telefoniche e via email. L’orario di ricevimento è dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio: dalle 9.00 alle 11.45 e dalle 13.45 alle 17.45. Per contatti diretti è disponibile il numero 041 8020639 e l’indirizzo info@univpopmestre.net
L’Università Popolare Mestre ha sede nel centro di Mestre; per chi desidera recarsi personalmente, l’indirizzo è Corso del Popolo 61, 30172 Mestre (Venezia). Sul sito ufficiale, oltre ai programmi, sono pubblicati i dettagli pratici per procedere all’iscrizione.