Visite e appuntamenti: si può prenotare la prenotazione

Visite e appuntamenti all’Ulss 3 Serenissima: cambia la modalità di prenotazione offrendo un’opzione in più ai pazienti.

Da oggi con un click ci si può “prenotare” chiedendo al sistema che siano gli operatori del CUP a richiamare, non appena ciò è possibile.

E’ possibile accedere al nuovo servizio dell’Ulss 3 Serenissima direttamente dall’Home Page del Sito dell’Azienda sanitaria (www.)aulss3.veneto.it dove un pulsante – si può usare il pc o anche lo smartphone – rimanda direttamente alla Pagina con la richiesta da compilare.

Nel modulo sono richieste le informazioni base (nome e cognome, codice fiscale, distretto di appartenenza, numero e/o copia della ricetta), oltre ovviamente al numero telefonico a cui si chiede di essere richiamati. C’è un campo “note” a disposizione per fornire qualche informazione in più: l’utente può quindi, se lo ritiene, anticipare qual è il tipo di esame di cui ha bisogno, o segnalare eventuali preferenze di sede oppure altre informazioni utili.

Nel caso in cui, comunque, il modulo non fosse completo o non fosse chiaro, l’utente completerà le informazioni quando sarà richiamato dagli operatori del CUP i quali sono impegnati a telefonare alla persona che si è “prenotata” nel giro di 24/48 ore e intanto confermano la ricezione della richiesta con una email di presa in carico che è in sostanza la ricevuta della richiesta presentata, con il giorno e l’ora dell’invio.

Se l’utente, utilizzando l’apposito campo, allega già la ricetta con la richiesta della prestazione – basta una fotografia leggibile della prescrizione scattata con il cellulare –, il CUP risponderà, sempre per via telematica, inviando già la prenotazione, nella forma del promemoria dell’appuntamento già fissato nella prima data disponibile e secondo la priorità.

“La nuova modalità di dialogo tra utenti e il Centro Unico Prenotazioni – spiega il Direttore Generale dell’Ulss 3 Serenissima Giuseppe Dal Ben – già attiva, permette di prenotare da casa la richiamata da parte del CUP, con l’invio di una semplice richiesta telematica. Se vuole, l’utente può anche inviare direttamente la ricetta, allegandola alla sua richiesta telematica, e ricevere di ritorno direttamente il promemoria con la data di prenotazione: la ottiene quindi senza che sia necessaria una sua telefonata verso il CUP né una telefonata dal CUP all’utente”.



(foto da archivio)