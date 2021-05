Virus potrà tornare? Scienziati: “Possibili nuove ondate”

Il Virus – o meglio: il SarsCoV2 – potrà tornare? 26 scienziati rispondono: “Possibili nuove ondate, diventerà endemico”.

La risposta è contenuta nel Rapporto per il ‘Global Summit‘: “Soprattutto nei paesi a bassa vaccinazione”.

La risposta completa alla domanda cruciale:

“La probabile traiettoria per il SarsCoV2 è di diventare endemica con dei focolai stagionali a causa della diminuzione dell’immunità naturale, della copertura globale insufficiente dei vaccini e/o dell’emergere di nuove varianti non controllate dai vaccini attuali”.

“Nuove ondate epidemiche sono possibili soprattutto nei paesi con bassa copertura vaccinale”.

E’ quanto contenuto in un documento predisposto da un panel di 26 scienziati nel rapporto pubblicato sul sito della Commissione Ue in occasione del Global Health Summit di oggi.

“Nessun Paese sarà al sicuro fino a quando tutti i Paesi non lo saranno”, è il messaggio principale del Rapporto, come rileva l’Istituto superiore di sanità (Iss) sul proprio sito.

Il panel di 26 scienziati è stato istituito dalla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen e dal premier italiano Mario Draghi in qualità di presidente del G20, in vista del Global Health Summit di oggi.

Il messaggio è chiaro: “La pandemia non si fermerà senza un accesso universale alle risorse”, avvertono gli scienziati del Global Health Summit Scientific Expert Panel, co-presieduto da Peter Piot, ‘special adviser’ della presidente Von der Leyen, e dal presidente dell’Iss Silvio Brusaferro.

“Un’equità globale – hanno concluso gli scienziati – nell’accesso alle risorse”, avvertono, “è sia un imperativo morale che un’esigenza critica per il controllo della pandemia”.