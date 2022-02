Viareggio: scossa di terremoto questa notte

Viareggio: registrata scossa di terremoto questa notte.

Esattamente alle 02.36 si è verificato un terremoto di magnitudo 3.8 nella zona di Viareggio, in provincia di Lucca.

L’ipocentro è stato localizzato a 8 km di profondità.

Ne dà notizia l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.

La scossa, secondo quanto si legge sui social network, è stata avvertita distintamente dalla popolazione.

“Alle 2,36 di questa notte, il nostro territorio è risultato epicentro di una scossa di terremoto di magnitudo pari a 3.8 gradi Richter e una profondità di circa otto chilometri. Nel corso della nottata ci sono state poi ulteriori tre piccole scosse, per lo più strumentali (fonte Ingv). La prima scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione con conseguente comprensibile agitazione e paura. Tuttavia ad ora non risultano, per fortuna, segnalazioni di danni a cose o persone. Attualmente sono in corso ulteriori controlli: aggiornamenti nelle prossime ore” scrive il sindaco di Viareggio (Lucca) Giorgio Del Ghingaro su Fb.

