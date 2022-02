Scossa di terremoto in provincia di Parma

Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 a sud di Parma.

La scossa ha avuto luogo poco prima della mezzanotte, precisamente alle 23:43 di martedì.

Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 47 chilometri di profondità ed epicentro presso Neviano degli Arduini.

La scossa è stata avvertita nitidamente per diversi secondi ed è stata chiaramente percepita dalla popolazione. Diverse persone hanno chiamato i centralini dei numeri di soccorso per avere informazioni.

Non si hanno finora segnalazioni di danni a persone o cose.