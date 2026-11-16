L’Unione europea ha dato il via libera a un vertice in Europa proposto dall’ex presidente americano Donald Trump con l’obiettivo di superare l’attuale stallo sulla questione ucraina. La decisione è motivata dalla volontà di favorire una soluzione negoziale, ma il passo apre nuove tensioni all’interno dell’alleanza.

Tra gli Alleati prevale la convinzione che sostenere l’iniziativa di Trump possa facilitare un accordo, ma allo stesso tempo cresce la preoccupazione che la Russia, sotto la guida di Vladimir Putin, possa sfruttare l’occasione per tentare di ridisegnare la sicurezza del continente.

La proposta ha infatti provocato una frattura netta tra gli Stati membri: Parigi, Berlino e i Paesi baltici si sono dichiarati contrari all’indicazione di un mediatore nelle trattative per l’Ucraina. La contrarietà di questi Paesi riflette timori sulle possibili ricadute strategiche di un accordo negoziato sotto influenze esterne.

A sorpresa, al vertice di Abu Dhabi è intervenuto anche il generale della Nato Grynkewich, che ha assicurato un impegno a tutela di Kiev, definendo la garanzia della sicurezza ucraina come una priorità. Il suo intervento è stato considerato un segnale operativo in un contesto politico già teso.

La decisione dell’Unione di aprire a un incontro in Europa si inserisce in una fase di forte incertezza diplomatica, con capitali divise tra la necessità di sbloccare l’impasse e la paura di effetti destabilizzanti sulla sicurezza regionale.