Gli agenti automatizzati sono sempre più impiegati nelle dinamiche politiche online, interagendo direttamente con i profili degli utenti per valorizzare o mettere in cattiva luce singoli messaggi. Lo evidenzia Pier Luigi Pisa in un pezzo pubblicato il 16 novembre 2026.

L’articolo mette in luce come queste macchine sociali possano orientare conversazioni e percezioni, fungendo da amplificatori o da strumentalizzatori del dibattito pubblico. La portata di queste operazioni non è confinata ai soli spazi digitali nazionali: l’influenza si estende anche a scenari segnati da tensioni internazionali.

Tra i riferimenti fatti dallo stesso autore emergono sia gli attacchi legati al caso Navalny sia il ruolo di OpenAI nel segnalare situazioni connesse a Cina e Iran. Questi esempi vengono richiamati per sottolineare come la tecnologia possa entrare nel campo geopolitico e nelle strategie di controllo dell’informazione.

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