Venezia, Zucchero in Piazza San Marco per un video

Venezia, Zucchero oggi, nel tardo pomeriggio, arriva in Piazza San Marco per realizzare un video. L’accesso al pubblico in Piazza sarà vietato sia per motivi di traffico che epidemiologici per l’emergenza Covis-19, sia per permettere la registrazione della performance.

E’ tutto previsto da un’ordinanza municipale emessa dal comandante generale della Polizia locale contenente le misure “a tutela della circolazione pedonale in Venezia Piazza San Marco in occasione delle riprese per un video di promozione e comunicazione dell’artista Zucchero”.

Il provvedimento prevede la facoltà, per la Polizia locale, di dirottare il traffico pedonale, organizzarlo in sensi unici e disporre temporanei obblighi di divieti, facendo transennare le aree interdette.

L’ordinanza è la n. 288/2020 del Comandante Generale del Corpo di Polizia Locale. Nel documento si legge che sarà interdetto l’accesso a Piazza san Marco dalle 16.30 alle 21.00.