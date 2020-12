Venezia, uomo di Castello si spara in casa

Venezia teatro dell’ennesimo dramma nella notte.

Un uomo, nel Sestiere di Castello, si è sparato all’interno della sua abitazione uccidendosi.

Sul fatto i Carabinieri, titolari delle indagini, non hanno reso noti particolari. Tutto il fatto è stato coperto dal segreto investigativo.

L’uomo, una persona non più giovane, si è tolto la vita con colpo di pistola in una casa della zona di ‘Castello alto’, quella che confina con San Marco.

La pistola che ha sparato

apparteneva alla vittima ed era detenuta regolarmente.

Nessun particolare sulle ipotesi per un gesto così drammatico anche se pare che negli ultimi tempi avesse sofferto di uno stato depressivo.

Nessun dubbio istruttorio per quanto riguarda il gesto volontario. Lo sparo, avvenuto in piena notte, non è stato udito da alcuno perché tutta la zona circostante non è residenziale ma turistica, quindi completamente disabitata in questi giorni.

