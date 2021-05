Venezia in serie A, i festeggiamenti [Video]. Fuochi d’artificio in via Garibaldi per il pareggio con il Cittadella

Venezia in serie A: la partita con il Cittadella termina 1-1 ed ecco il video dei festeggiamenti della tifoseria lagunare.

Ora è ufficiale, il Venezia torna nella massima categoria dopo 19 anni. Si chiude con un pareggio la partita di ritorno con il Cittadella, grazie al gol in pieno recupero di Bocalon.

Le immagini che vi mostriamo sono i festeggiamenti in via Garibaldi a Castello appena terminata la partita, una situazione che non si era mai vista nella tranquilla via residenziale e una gioia che per la tifoseria arancioneroverde non si respirava da quasi vent’anni.

Termina in parità allo stadio Penzo di Sant’elena la finale di ritorno dei play off di Serie B. Un ritorno che si chiude 1-1 e il risultato determina il ritorno del Venezia in serie A dopo ben 19 anni di assenza.

Si sono visti anche i fuochi d’artificio sparati in via Garibaldi, sparati appena l’arbitro fischia la fine della partita: la tifoseria lagunare esplode in un boato, urla di gioia che si alzano dall’isola di Sant’Elena, dove la partita si è giocata a porte chiuse, e da via Garibaldi a Castello, dove una parte della curva sta guardando la partita dal grande schermo di un bar all’aperto.

Tanta l’euforia, ma ben presto anche la confusione, incontenibile e incontrollata: urla e cori, anche danze attorno ai vari fumogeni accesi.

C’è anche anche chi riesce a salire su alcune impalcature lì vicino, al centro di via Garibaldi e si mette a saltare cantando, anche da lì: le stesse impalcature che oggi pomeriggio erano state adornate con uno striscione “Brigate lagunari” e che vedevano le scritte spray rivolte alla serie A “ConquistatelA”.

Tra le urla di “Serie A” e “Chi non salta padovano è” vi sono stati anche momenti di apprensione per la folla e l’agitazione che stava accalcandosi davanti al bar, con l’odore dei fumogeni che entrava nelle case attorno. Molte persone si sono affacciate dalle finestre delle abitazioni per unirsi ai cori e applaudire, ma c’è stata anche la paura di possibili danni attorno.

Ecco le immagini dei festeggiamenti, di cosa è accaduto in via Garibaldi a Castello finita la partita.