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Venezia, secondo giorno: McDonagh e Herzog in concorso, Amelio fuori gara con Borghi

Secondo giorno della 83ª Mostra di Venezia: in concorso McDonagh con Wild Horse Nine e Herzog con Bucking Fastard; Fuori Concorso Amelio con Nessun dolore.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Dopo la notte d’apertura, la Mostra del Cinema di Venezia entra nel vivo. Giovedì 3 settembre, sul Lido sfilano registi di rilievo internazionale e un nutrito cast di star attese sul red carpet.

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In Concorso approdano il britannico Martin McDonagh con Wild Horse Nine e il tedesco Werner Herzog con Bucking Fastard. Fuori Concorso è presentato il film di Gianni Amelio, Nessun dolore, a rappresentare il cinema italiano.

Wild Horse Nine è ambientato poco prima del colpo di Stato cileno del 1973 e segue due agenti della Cia, Chris (Sam Rockwell) e Lee (John Malkovich), inviati dall’Isola di Pasqua dal loro capo MJ (Steve Buscemi). Tra le statue Moai i protagonisti affrontano il passato e le cospirazioni del presente; nel cast figurano anche Tom Waits e Parker Posey.

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Bucking Fastard porta in scena le sorelle Jean e Joan Holbrooke, interpretate da Kate e Rooney Mara, due donne descritte come così unite da parlare all’unisono, che amano lo stesso uomo interpretato da Orlando Bloom. Herzog racconta la loro vicenda attraverso lo sguardo esterno, passando per tribunali, stampa e figure che oscillano tra aiuto e sfruttamento.

Nessun dolore vede Alessandro Borghi nel ruolo di Davide, venditore di libri usati la cui esistenza cambia quando gli viene affidato un bambino nordafricano. Un incidente e una corsa in ospedale lo porteranno a incontrare Aminah (Beidja Yahiaoui), una giovane incinta appena sbarcata in Italia. Per scelta o per debolezza Davide trasforma la sua casa in un rifugio per gli “invisibili”, pagando un prezzo molto alto. Nel cast anche Valeria Golino e Valerio Mastandrea.

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Sul red carpet si alternano nomi internazionali come Kate e Rooney Mara, John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi, insieme ai rappresentanti del cinema italiano, tra cui Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea.

(Dalle inviate Loredana Errico e Lucrezia Leombruni)

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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