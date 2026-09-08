Traversata storica: Spyros nuota dal Peloponneso al Salento, 91,4 km in quasi 32 ore

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Spyros Chrysikopoulos, 43 anni, ha completato una traversata storica tra Grecia e Italia: ha nuotato per 31 ore e 50 minuti senza soste, fermandosi a terra a Santa Maria di Leuca dopo essere partito da Othonoi. La distanza coperta è stata di 91 chilometri e 400 metri.

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La partenza è avvenuta lunedì 31 agosto dall’isola di Othonoi, nella parte occidentale dell’arcipelago delle Diapontie, a nord di Corfù. L’arrivo è stato all’estrema punta meridionale della Puglia, nella località salentina di Santa Maria di Leuca.

Chrysikopoulos ha compiuto la traversata in costume, senza muta o strumenti di supporto, e senza toccare alcun punto d’appoggio. Ha nuotato anche di notte, affrontando mare molto mosso e la minaccia di burrasche e pioggia.

Si tratta della prima attraversata a nuoto del Canale d’Otranto registrata: per questa impresa Chrysikopoulos ha ricevuto una menzione nel libro dei Guinness dei primati. Due giudici della Marathon Swimmers Federation hanno seguito l’intera navigazione e hanno certificato il rispetto delle norme previste per il nuoto di fondo in acque libere.

Non era la prima sfida del nuotatore: nel 2024 aveva tentato la traversata ma aveva dovuto rinunciare a causa di condizioni marine avverse e branchi di meduse. In passato Spyros aveva già stabilito altri primati: nel 2021 aveva nuotato 358,2 chilometri in sette giorni; nel luglio dell’anno scorso aveva percorso 151 chilometri in 48 ore in una piscina da 50 metri.