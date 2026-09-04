Venezia, secondo giorno della Mostra: McDonagh e Herzog in Concorso, Amelio fuori concorso

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La 83ª Mostra del Cinema di Venezia entra nel vivo. Nella seconda giornata, giovedì 3 settembre, il Lido ospita due autori in gara e un titolo fuori concorso, con una nutrita partecipazione di star sul red carpet.

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In Concorso è atteso Martin McDonagh con Wild Horse Nine, ambientato poco prima del colpo di Stato cileno del 1973. La vicenda segue due agenti della Cia, Chris (Sam Rockwell) e Lee (John Malkovich), inviati dal loro capo MJ (Steve Buscemi) sull’Isola di Pasqua. Tra le statue Moai i personaggi si confrontano con il passato e le trame politiche; nel cast compaiono anche Tom Waits e Parker Posey.

Sempre in gara figura Werner Herzog con Bucking Fastard, che ha per protagoniste le sorelle Jean e Joan Holbrooke interpretate da Kate e Rooney Mara. Le due donne, unite fino a parlare all’unisono e legate allo stesso uomo (Orlando Bloom), vengono raccontate non tanto attraverso il loro punto di vista quanto dallo sguardo esterno: dai tribunali alla stampa, fino a chi tenta di aiutarle o a chi vuole sfruttarle.

Fuori concorso è presentato Gianni Amelio con Nessun dolore, pellicola che ha come protagonista Alessandro Borghi nei panni di Davide, un venditore di libri usati la cui vita cambia quando gli viene affidato un bambino nordafricano. Un incidente e un ricovero conducono Davide a incontrare Aminah (Beidja Yahiaoui), un’adolescente incinta appena sbarcata in Italia; per scelta, o per debolezza, il protagonista trasforma la propria casa in un rifugio per gli “invisibili”, pagando un prezzo molto alto. Nel cast sono presenti anche Valeria Golino e Valerio Mastandrea.

Sul red carpet del Lido sfilano nomi internazionali e italiani: da Kate e Rooney Mara a John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Orlando Bloom, fino a Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea, tra gli occhi puntati sul palinsesto della Mostra e sulla corsa al Leone d’Oro.