Venezia: scontro vaporetto-barchino, due feriti gravi, due feriti lievi

Incidente nautico a Venezia questa sera, domenica, attorno alle ore 21: è confermata la collisione tra vaporetto e barca-barchino nelle vicinanze dell’approdo dell’Arsenale.

Per cause che devono ancora essere certificate, il mezzo Actv è finito contro la barca che ha cominciato rapidamente ad imbarcare acqua.

Delle quattro persone che c’erano a bordo, due sono state subito tirate in salvo dal vaporetto stesso coinvolto nell’incidente, mentre le altre due sono state recuperate dai vigili del fuoco.

I vigili del fuoco sono intervenuti con quattro mezzi. Alle tre partenze inizialmente inviate, infatti, se ne è aggiunta un’altra pochi secondi dopo con una squadra di sommozzatori. Dalle prime informazioni, infatti, vi era il pericolo che potessero essserci dei dispersi. Eventualità fortunatamente scongiurata subito dopo.

Il Suem 118 ha provveduto al trasporto delle quattro persone che, contrariamente a quanto dicevano le prime informazioni, sono invece rimaste ferite anche se in maniera diversa.

Due persone sono state portate all’Ospedale Civile di Venezia con ferite di più lieve entità, mentre le altre due, ritenute “gravi”, sono state trasportate all’Ospedale dell’Angelo di Mestre.

Un’unità dei vigili del fuoco sta cercando, proprio in questi istanti, di recuperare il mezzo affondato e trascinarlo in una secca per agevolarne il recupero.

