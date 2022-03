Venezia, primo bar cinese in Piazza San marco. Ne dà notizia il quotidiano La Nuova Venezia in edicola oggi.

Si tratta, come riportato sull’articolo, della prima attività nell’area condotta da imprenditori orientali.

Il locale diventerà attivo grazie ad un affitto di oltre 30 mila euro al mese, ma la cosa non sembra preoccupare gli imprenditori.

La gestione del locale è stata rilevata nei giorni scorsi da una nota imprenditrice di origini cinesi, già presente in città con diversi locali e ristoranti.

