Venezia: ordinanza contro assembramenti nel weekend

Firmata l’ordinanza che fissa limiti d’accesso ad alcune zone di Venezia e Mestre per evitare assembramenti che aggravino la diffusione di Covid 19.

La decisione è stata assunta anche in applicazione dell’art.11, comma 1, DPCM 2 marzo 2021, in base al quale può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento.

Nello specifico, venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 maggio 2021 la Polizia locale dalle ore 15 alle 23 avrà facoltà di regolare l’accesso in alcune aree della città, garantendo sempre il transito agli addetti ai negozi aperti e ai cittadini con abitazioni nelle strade interessate.



Le zone sulle quali si potranno verificare le restrizioni:

Mestre, Riviera XX Settembre e vie limitrofe;

Mestre, Piazzale Donatori di Sangue e Calle Giovanni Legrenzi;

Venezia, Sestiere di Cannaregio – Fondamenta degli Ormesini – Fondamenta della Misericordia da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziale;

Venezia, Sestiere di San Polo – Campo San Giacomo (in vulgo San Giacometto), Campo della Naranseria, Campo Cesare Battisti (già Bella Vienna) e calli e portici limitrofi;

Venezia, Sestiere di Dorsoduro Campo Santa Margherita e calli, ponti e campielli limitrofi.

Identica facoltà viene concessa alla Polizia Locale, per il sestiere di Cannaregio – Fondamenta degli Ormesini – Fondamenta della Misericordia da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziale, per la sola giornata di domenica 30 maggio 2021, nella fascia oraria aggiuntiva 11-15.

Eventuali violazioni saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste per legge.

L’ordinanza è pubblicata nell’Albo pretorio e sul sito del Comune di Venezia.