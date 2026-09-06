Venezia: Moretti in concorso dopo 37 anni e il ritorno degli Oasis sul red carpet

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Una delle giornate più attese dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è dedicata ai grandi ritorni: Nanni Moretti e gli Oasis tornano al Lido con proposte molto diverse, entrambe al centro dell’attenzione.

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Moretti segna il rientro in concorso dopo 37 anni di assenza: al Festival presenta “Succedera’ questa notte”, il suo nuovo film che arriva a Venezia dopo la partecipazione del regista nel 1989 con “Palombella rossa”, allora fuori concorso. Nel cast figurano Louis Garrel, Jasmine Trinca, Hippolyte Girardot, Angela Finocchiaro, Melina Akerman, Elena Lietti, Andrea Lattanzi e Antonio De Matteo.

Sul fronte musicale, l’attesa è tutta per Liam e Noel Gallagher. I fratelli saranno presenti con il docufilm fuori concorso “Oasis: Don’t Look Back in Anger”, diretto da Dylan Southern e Will Lovelace, dedicato al tour della reunion dello scorso anno.

Sarà inoltre della giornata la sfilata sul red carpet di Robert Pattinson, arrivato a Venezia per “Primetime” di Lance Oppenheim, pellicola ispirata alla figura del conduttore televisivo Chris Hansen, noto negli Stati Uniti per le sue inchieste sui predatori sessuali.

La rassegna ospita anche le cerimonie collaterali previste per la giornata. Alle 11, all’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior, sarà consegnato il Premio Gina Lollobrigida, riconoscimento promosso dal ministero della Cultura e da Cinecittà. Nel pomeriggio, alla Casa Cinema Giovani, si terrà la cerimonia del Premio Kine’o, che celebra i 25 anni dalla fondazione.

Tra i protagonisti della cerimonia Kine’o ci saranno Faye Dunaway, destinataria del Premio alla Carriera, e Nicola Peltz Beckham, premiata con il Rising Star Award. Altri premiati includono Chiara Francini, Maria Gifuni, Sara Lazzaro, Raniero Monaco di Lapio e Alp Navruz.