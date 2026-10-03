Venezia, individuati altri 8 borseggiatori

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La Questura di Venezia ha annunciato l’adozione di otto provvedimenti amministrativi di divieto di accesso ai centri urbani (DACUR) a carico di persone ritenute responsabili di numerosi furti con destrezza (borseggi). Le misure sono state disposte dal Questore Antonio Sbordone nell’ambito di un’operazione di contrasto ai borseggiatori.



Gli interessati sono stati identificati durante controlli amministrativi svolti presso alcune strutture ricettive nel territorio provinciale. Secondo la ricostruzione della Questura, si tratta di soggetti già gravati da precedenti penali e di polizia, segnalati in diverse denunce per episodi di furto con destrezza.

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I reati contestati sarebbero stati consumati prevalentemente nell’area compresa tra Piazzale Roma e la stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia, luoghi che concentrono ogni giorno flussi significativi di turisti e pendolari. La scelta delle misure amministrative mira, spiega la Questura, a limitare la presenza di queste persone nel centro storico.



Determinante, nella fase d’indagine, è stato il contributo della Polizia Locale. Gli agenti hanno preso parte ai controlli sul territorio e hanno raccolto elementi utili a ricostruire le modalità con cui venivano messi a segno i furti. Le informazioni fornite hanno permesso di chiarire dinamiche ritenute particolarmente efficaci per i malfattori.



In particolare la ricostruzione investigativa ha evidenziato una tecnica consistente nel disperdere più complici intorno alla vittima, in modo da disorientarla e condurla in una direzione favorevole alle azioni illecite del gruppo. Questa strategia, descritta come un assetto a “ferro di cavallo”, avrebbe favorito la sottrazione di beni senza destare immediatamente sospetto.



La Divisione Anticrimine della Questura ha valutato la pericolosità sociale delle persone coinvolte, elemento che ha concretamente sostenuto l’adozione dei DACUR da parte del Questore. Le misure amministrative impediscono agli interessati di accedere alle aree indicate, con l’obiettivo dichiarato di migliorare la sicurezza del contesto lagunare.



Il Questore Antonio Sbordone ha sottolineato la volontà dell’Amministrazione di proseguire con interventi incisivi e integrati per contrastare questo tipo di reato, che danneggia le singole vittime e l’immagine della città. Ha inoltre riconosciuto l’importante ruolo svolto dalla Polizia Locale, il cui intervento e le segnalazioni hanno consentito di portare a termine i provvedimenti.



La notifica dei DACUR segue le attività di controllo e le analisi effettuate dagli uffici di polizia e dalle forze locali. Le misure amministrative rappresentano uno strumento previsto per limitare l’accesso al centro storico a soggetti ritenuti socialmente pericolosi.



I provvedimenti sono stati emessi con l’intento di impedire ai destinatari di accedere al centro storico e contribuire a incrementare la sicurezza del contesto lagunare.