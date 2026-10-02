Coltello nei bagni del liceo Ariosto a Ferrara: arrestato un maggiorenne

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Un maggiorenne è stato arrestato dopo un’aggressione avvenuta nei bagni del liceo Ludovico Ariosto di Ferrara. La vittima è un ragazzo di 15 anni che ha riportato ferite lievi mentre cercava di difendersi da alcuni fendenti.

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L’episodio ha provocato momenti di paura tra gli studenti; l’aggressore è riuscito a fuggire lasciando sul posto il coltello utilizzato. Il 15enne, sotto choc, ha detto ai carabinieri di non conoscere l’attaccante, e neanche gli altri studenti intervenuti lo hanno riconosciuto.

I militari hanno identificato l’autore dell’aggressione in poche ore grazie anche alla collaborazione dei familiari. In casa sono stati trovati il fodero compatibile con l’arma recuperata a scuola e gli indumenti indossati al momento dell’attacco.

L’uomo, un maggiorenne disoccupato della zona, è stato arrestato in quasi flagranza di reato. È indagato per lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio ed è stato sottoposto agli arresti in una struttura sanitaria, in attesa dell’udienza di convalida disposta dal pubblico ministero di turno.

Il ragazzo ferito è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e dimesso subito dopo le cure. Secondo gli accertamenti finora svolti, vittima e aggressore non si conoscevano; restano da chiarire i motivi dell’aggressione.