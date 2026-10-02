Venezia, ecco i primi vaporetti Actv dotati di telecamere

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I primi mezzi della flotta navale Actv dotati di videosorveglianza interna sono stati presentati questa mattina nel cantiere aziendale del Tronchetto, segnando l’avvio di una sperimentazione che nei prossimi mesi coinvolgerà circa 20 unità. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Simone Venturini e il prefetto Darco Pellos.



L’intervento è parte del Protocollo per la promozione della sicurezza del trasporto pubblico locale nella Città Metropolitana di Venezia, messo a punto dopo il tavolo di monitoraggio convocato in Prefettura. L’obiettivo esplicito è migliorare la prevenzione e il contrasto di episodi di violenza e microcriminalità che hanno interessato il servizio.

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Il Comune ha stanziato 2,2 milioni di euro per il progetto, elaborato dal gruppo AVM in accordo con l’amministrazione cittadina. Nei prossimi mesi le telecamere verranno applicate su una ventina di imbarcazioni; nel 2027 è prevista la gara per l’affidamento della fornitura e dell’installazione che dovrebbe portare al completamento dell’intera flotta entro il 2028, con un totale stimato di circa 1.300 apparecchi.



Secondo il piano operativo, ciascuna delle 153 unità navali interessate sarà dotata di otto telecamere, con numeri superiori per le navi traghetto. La disposizione prevede due videocamere esterne, a prua e a poppa, per sorvegliare le manovre, e sei installate all’interno per coprire le aree passeggeri.



Il sistema installato sui mezzi acquei contempla due modalità distinte di gestione delle immagini. Le riprese delle zone di imbarco, sbarco e transito saranno registrate in continuo su supporto estraibile. Le telecamere che inquadrano prua e poppa, invece, inviano esclusivamente flussi in diretta alla plancia, a supporto delle operazioni di navigazione.



Le macchine prevedono anche strumenti di diagnostica: sono in grado di segnalare guasti o cali di alimentazione attraverso una spia dedicata in plancia e dispongono di monitoraggio remoto per verificarne lo stato da remoto.



L’orientamento e la disposizione delle telecamere sono stati calibrati in funzione delle differenze tecniche tra motoscafi, motobattelli e foranei, con schemi specifici per ciascuna tipologia di unità.

Le immagini ricavate dai nuovi impianti potranno, in caso di aggressioni o atti vandalici, essere messe a disposizione della forza pubblica. Ciò avverrà in coerenza con la procedibilità d’ufficio prevista dal recente decreto sulla sicurezza per le professioni del trasporto pubblico e nel rispetto delle norme GDPR riguardanti finalità e tempi di conservazione.



Soddisfazione per le autorità presenti: oltre al sindaco e al prefetto, la vicesindaca Francesca Zaccariotto, l’assessore alle Società partecipate Michele Zuin, il presidente di Actv Luca Scalabrin, rappresentanti delle forze dell’ordine cittadine e delle organizzazioni sindacali di categoria.



Il sindaco Venturini ha sottolineato come l’operazione sia frutto di un lavoro congiunto tra istituzioni, azienda e forze dell’ordine finalizzato a rafforzare la rete dei controlli e della sicurezza, con l’intenzione di estendere le installazioni anche ai mezzi terrestri entro il 2027.



