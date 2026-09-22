Veneziana residente viene scambiata per borseggiatrice e viene picchiata per strada

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Una donna veneziana di 38 anni è stata aggredita e malmenata nel centro storico di Venezia dopo essere stata individuata per sbaglio come “pickpocket” da un gruppo di turisti.

L’episodio è avvenuto intorno alle 13 di ieri, lunedì 21 settembre 2026, nei pressi di campo San Luca; la vittima ha annunciato che presenterà denuncia.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare



Secondo il racconto fornito dalla vittima dell’aggressione, la donna stava camminando verso la banca per depositare alcune migliaia di euro che aveva in borsa. Camminava a passo svelto senza indecisioni anche per il timore di essere borseggiata, però, appena arrivata all’altezza di calle dei Fabbri, avrebbe urtato senza volerlo una turista che faceva parte di una comitiva.



Da quel preciso momento la situazione è andata precipitando. Alcuni turisti hanno gridato la parola ormai famosa in tutto il mondo con cui tutti identificano i borseggiatori, poi due persone – descritte come sudamericane – si sono distaccate dal gruppo e hanno aggredito la donna.

Secondo la versione della vittima, i due l’hanno spinta contro un muro, uno l’avrebbe colpita con un cappello, mentre l’altro l’avrebbe colpita con calci alle gambe. La scena sarebbe stata anche ripresa in un video.



All’arrivo dei carabinieri i due aggressori si erano già allontanati; la donna ha provato a seguirli nella speranza che gli agenti li trovassero ancora sul posto, ma ha poi rinunciato e ha completato il deposito in banca.

Nel corso dell’aggressione alcuni passanti e due turisti statunitensi sono intervenuti per aiutare la vittima.



La donna ha dichiarato di essere rimasta sconvolta dall’accaduto e di voler formalizzare una denuncia contro ignoti. Ha spiegato di essersi difesa verbalmente durante l’aggressione e di non essere riuscita a farsi comprendere perché gli assalitori parlavano solo spagnolo; in italiano avrebbe tentato di precisare di essere cittadina veneziana.



Il caso solleva interrogativi sul clima che si crea nei luoghi turistici affollati, dove la tensione della perenne battaglia contro borseggiatrici e borseggiatori contro i borseggiatori è arrivata ad un livello tale di tensione che può anche trasformarsi in accuse improvvise e in episodi di violenza.

A Venezia, come in molte città d’arte, anche la pressione per i flussi turistici porta spesso a tensioni che possono sfociare in comportamenti aggressivi.

In questo caso, la vittima ha detto di aver camminato velocemente cercando di raggiungere celermente la banca, una circostanza che ha fatto interpretare male le sue intenzioni. Ma la vicenda mostra anche come la soglia di allarmismo possa alimentare forme di giustizia sommaria.



Secondo la versione raccolta, oltre all’intervento dei carabinieri la sequenza è stata documentata da alcuni presenti, ma al momento non è noto se il video sia stato consegnato alle forze dell’ordine. La donna ha reso noto di essere ancora turbata dall’accaduto e ha detto di sperare che la denuncia serva a identificare gli aggressori e a chiarire la dinamica.