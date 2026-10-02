Gianluca Gotto in scena a Padova: “Questione di Karma” al Gran Teatro Geox il 3 ottobre

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Gianluca Gotto sarà sul palco del Gran Teatro Geox di Padova sabato 3 ottobre 2026 alle 21 con “Questione di Karma”, nuovo spettacolo dal vivo che porta in teatro riflessioni e racconti legati ai temi della sofferenza, del cambiamento e delle relazioni personali. Gli ultimi biglietti sono ancora in vendita su TicketOne e nei punti autorizzati.



L’evento si presenta come un appuntamento narrativo e riflessivo più che come un classico incontro motivazionale. L’autore propone un percorso che mette al centro la distinzione tra dolore, considerato inevitabile, e sofferenza, che si può trasformare. L’idea di partenza dello spettacolo è quella di osservare i meccanismi che guidano le nostre scelte quotidiane e i modelli ripetuti che spesso influenzano i rapporti familiari e personali.

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Sul palco Gotto attinge a esperienze personali e a racconti che esplorano sentimenti come il senso di colpa e il perdono, alternando esempi concreti a spunti di riflessione. Lo spettacolo affronta anche il concetto di “karma familiare” e il modo in cui le dinamiche ereditate possono orientare comportamenti e paure. Secondo l’autore, non si tratta di proporre soluzioni preconfezionate, ma di invitare il pubblico a un esame interiore e a una possibile riconsiderazione delle proprie abitudini. “La sofferenza non nasce da noi, ma con noi può finire”, si legge tra i passaggi centrali del progetto.



Gianluca Gotto è nato a Torino nel 1990. A vent’anni ha lasciato l’Italia per trasferirsi prima in Australia e poi in Canada, adottando in seguito uno stile di vita nomade e trascorrendo lunghi periodi in vari Paesi. Ha lavorato da remoto grazie alla scrittura e ha scelto l’Asia come area da cui muoversi spesso per lunghi periodi. Questo itinerario personale ha accompagnato la sua carriera di autore, che lo ha portato a diventare una figura di rilievo nel panorama della crescita personale, dei viaggi consapevoli e della spiritualità.



Negli ultimi anni Gotto ha consolidato una folta platea di lettori e seguaci: conta oltre un milione di follower tra social e podcast e ha venduto più di 1,5 milioni di copie. Dal 2018 ha pubblicato diversi bestseller con Mondadori, tra cui Le coordinate della felicità, Come una notte a Bali, Succede sempre qualcosa di meraviglioso e Verrà l’alba, starai bene.



“Questione di Karma” arriva dopo una serie di spettacoli e reading che hanno registrato numerosi sold out in teatri e arene italiane. La formula scelta per questa tournée è quella di mescolare narrazione, esperienza personale e spunti pratici, senza promettere ricette miracolose ma sollecitando un cambiamento che nasca dalle scelte individuali. Il progetto insiste sull’idea che, pur non potendo scegliere ciò che si è ricevuto, sia possibile decidere cosa trattenere e cosa lasciare andare.



Al termine della serata il pubblico avrà la possibilità di partecipare al tradizionale firmacopie. Durante l’evento sarà anche possibile acquistare il nuovo libro di Gotto, Ci basterà mangiare il vento, insieme agli altri titoli dell’autore e ricevere una dedica personalizzata.



Lo spettacolo è prodotto e organizzato da Dream Up Production, società che si occupa di portare contenuti legati alla crescita personale sui principali palchi italiani.