5 x 1000
Homepersone scomparseScomparsa di Ciro Esposito: la vicinanza della Polizia di Stato alla famiglia

Scomparsa di Ciro Esposito: la vicinanza della Polizia di Stato alla famiglia

LA POLIZIA DI STATO DI VENEZIA SI UNISCE ATTORNO ALLA FAMIGLIA DELL’ASSISTENTE CIRO ESPOSITO Il Questore di Venezia, Antonio Sbordone, insieme al Direttore della IV Zona della Polizia di Frontiera, Dirigente Superiore Gianluca Greco, al Dirigente della Polizia Frontiera presso gli scali Marittimo ed Aereo di Venezia, Rosanna Conte, e al personale della Questura di […]

Riceviamo e pubblichiamo
a cura di: Riceviamo e pubblichiamo
I funerali con la Polizia di Stato

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

LA POLIZIA DI STATO DI VENEZIA SI UNISCE ATTORNO ALLA FAMIGLIA DELL’ASSISTENTE CIRO ESPOSITO

Il Questore di Venezia, Antonio Sbordone, insieme al Direttore della IV Zona della Polizia di Frontiera, Dirigente Superiore Gianluca Greco, al Dirigente della Polizia Frontiera presso gli scali Marittimo ed Aereo di Venezia, Rosanna Conte, e al personale della Questura di Venezia, dei Commissariati di San Marco, Marghera, Mestre, Jesolo, Portogruaro, Chioggia, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Stradale e della Polizia Postale, ha oggi reso l’ultimo saluto all’Assistente Ciro Esposito.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

Questa mattina, presso la Cappella del Cimitero di Mestre, si è svolta una cerimonia di commiato, officiata dal cappellano della Polizia di Stato padre Piero Rizza.

Nell’occasione il Questore ha espresso la propria vicinanza anzitutto ai familiari, ai quali si è stretto in un commosso saluto, ribadendo la presenza, il sostegno e la disponibilità della Polizia di Stato anche e soprattutto nella tragedia recentemente accaduta. Si è poi rivolto alla Polizia di Stato di Venezia tutta, esortando all’unità, all’attenzione reciproca e alla consapevolezza, affinché l’impegno nei confronti del prossimo rimanga sempre costante.

LEGGI ANCHE:

Il Dirigente della Polizia di Frontiera Rosanna Conte ha ricordato il collega Ciro, manifestando l’affetto e la vicinanza di tutti coloro che hanno avuto l’occasione di lavorare direttamente con lui.

La salma procederà ora verso il luogo natio dell’Assistente Ciro Esposito per la cerimonia funebre.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Riceviamo e pubblichiamo
Riceviamo e pubblichiamo
Le segnalazioni dei lettori: un canale aperto a disposizione di tutti. scrivere a: redazione@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

vai alla HOME PAGE