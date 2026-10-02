Scomparsa di Ciro Esposito: la vicinanza della Polizia di Stato alla famiglia

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LA POLIZIA DI STATO DI VENEZIA SI UNISCE ATTORNO ALLA FAMIGLIA DELL’ASSISTENTE CIRO ESPOSITO

Il Questore di Venezia, Antonio Sbordone, insieme al Direttore della IV Zona della Polizia di Frontiera, Dirigente Superiore Gianluca Greco, al Dirigente della Polizia Frontiera presso gli scali Marittimo ed Aereo di Venezia, Rosanna Conte, e al personale della Questura di Venezia, dei Commissariati di San Marco, Marghera, Mestre, Jesolo, Portogruaro, Chioggia, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Stradale e della Polizia Postale, ha oggi reso l’ultimo saluto all’Assistente Ciro Esposito.

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Questa mattina, presso la Cappella del Cimitero di Mestre, si è svolta una cerimonia di commiato, officiata dal cappellano della Polizia di Stato padre Piero Rizza.

Nell’occasione il Questore ha espresso la propria vicinanza anzitutto ai familiari, ai quali si è stretto in un commosso saluto, ribadendo la presenza, il sostegno e la disponibilità della Polizia di Stato anche e soprattutto nella tragedia recentemente accaduta. Si è poi rivolto alla Polizia di Stato di Venezia tutta, esortando all’unità, all’attenzione reciproca e alla consapevolezza, affinché l’impegno nei confronti del prossimo rimanga sempre costante.

Il Dirigente della Polizia di Frontiera Rosanna Conte ha ricordato il collega Ciro, manifestando l’affetto e la vicinanza di tutti coloro che hanno avuto l’occasione di lavorare direttamente con lui.

La salma procederà ora verso il luogo natio dell’Assistente Ciro Esposito per la cerimonia funebre.