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Tensione al Don Bosco di Pisa: reparto occupato dopo una diretta su TikTok

Alcune decine di detenuti del carcere Don Bosco di Pisa si sono barricati dopo aver trovato microspie; la protesta è esplosa durante una diretta su TikTok.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Alcune decine di detenuti hanno inscenato una protesta nella casa circondariale Don Bosco di Pisa, con un intero reparto che sarebbe finito sotto il controllo dei reclusi. L’episodio è avvenuto il 1° ottobre 2026, secondo il servizio di Marina Borrometi per TgR Toscana.

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La rivolta sarebbe partita da una diretta su TikTok realizzata da un detenuto. L’azione è stata collegata alla scoperta, da parte di alcuni reclusi, di presunte microspie collocate nelle celle a fini investigativi.

I detenuti denunciano condizioni definite invivibili e il sovraffollamento delle strutture. Sul posto è presente la polizia penitenziaria e l’istituto è stato circondato; sono in corso trattative per la gestione della protesta.

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Le informazioni sono state raccolte e trasmesse da TgR Toscana nel corso della cronaca locale.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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