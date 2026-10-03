Tensione al Don Bosco di Pisa: reparto occupato dopo una diretta su TikTok

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Alcune decine di detenuti hanno inscenato una protesta nella casa circondariale Don Bosco di Pisa, con un intero reparto che sarebbe finito sotto il controllo dei reclusi. L’episodio è avvenuto il 1° ottobre 2026, secondo il servizio di Marina Borrometi per TgR Toscana.

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La rivolta sarebbe partita da una diretta su TikTok realizzata da un detenuto. L’azione è stata collegata alla scoperta, da parte di alcuni reclusi, di presunte microspie collocate nelle celle a fini investigativi.

I detenuti denunciano condizioni definite invivibili e il sovraffollamento delle strutture. Sul posto è presente la polizia penitenziaria e l’istituto è stato circondato; sono in corso trattative per la gestione della protesta.

Le informazioni sono state raccolte e trasmesse da TgR Toscana nel corso della cronaca locale.