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Selma bissA a Tale e Quale Show: vince la seconda puntata nei panni di Beyoncé

Selma vince la seconda puntata di Tale e Quale Show (1/10/2026) interpretando Beyoncé con “Listen” (65 punti). Classifica completa e riferimenti alla prima puntata.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Selma ha vinto anche la seconda puntata della sedicesima edizione di Tale e Quale Show, andata in onda il 1° ottobre 2026 su Rai1. L’artista si è aggiudicata il primo posto con 65 punti interpretando Beyoncé nel brano “Listen”.

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L’esibizione dal vivo con l’orchestra ha ricevuto una standing ovation e i complimenti di Cristiano Malgioglio, consolidando Selma come la favorita di questa edizione del programma.

Al secondo posto si è piazzato Andrea Perrone con 62 punti, nelle vesti di Franco Califano sulle note di “Minuetto”. Terza posizione per Maddalena Corvaglia, 61 punti, che ha interpretato Pink cantando “Try”.

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La classifica completa della serata:
4) Tom Jones (51 punti)
5) Roberta Morise-Elodie (50)
6) Stefano Meloccaro- ucchero (49)
7) Vladimir Randazzo- Achille Lauro (43)
8) Paola Perego-Sylvie Vartan (34)
9) Jasmine Carrisi- Angelina Mango (32)
10) Anna Pettinelli-Ditonellapiaga (29)
11) Flavio Insinna-Gabriele Cirilli/Bobby Solo-Elvis Presley (28)

Selma si era già aggiudicata la prima puntata della stagione, andata in onda il 25 settembre 2026, interpretando Raye con “Where is my husband!”. Nella prima puntata il secondo posto era stato assegnato a Roberta Morise, convincente nei panni di Kim Carnes con “Bette Davis Eyes”; terzo era risultato Andrea Perroni nei panni di Tommaso Paradiso con “I romantici”.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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