Venezia, ancora criticità con i trasporti. Lettere

Venezia, ancora criticità con i trasporti. Ultimo caso di grande affluenza e relativo inevitabile assembramento oggi pomeriggio a Lido, ai pontili di attesa per imbarcarsi per Venezia proprio in concomitanza con il temporale che ha oscurato il cielo di Venezia attorno alle 17.

Il lettore che ci segnala l’occorrenza ci allega anche una foto di uno dei momenti topici.

“17.06 battello stracarico di gente. 17.16 corsa bis San Zaccaria strapiena di gente. 17.26 battello normale con grande affluenza…” la testimonianza del passeggero.

“Come vedete dalle foto, post pioggia, caos e zero distanze!” conclude il nostro lettore.

Oltre ai disagi odierni e del periodo regna inoltre grande preoccupazione per il prossimo futuro in cui l’afflusso ‘per’ e ‘da’ le spiagge sarà ancora più consistente.