Venezia, Bicipark a Piazzale Roma dal 5 agosto: prezzi e orari

Bicipark Venezia nel garage comunale di Piazzale Roma dal 5 agosto con 100 box automatizzati e un’officina attrezzata.

Da mercoledì prossimo, 5 agosto 2020, sarà infatti a disposizione di residenti e turisti il nuovo BiciPark Venezia, realizzato da Avm spa a piazzale Roma al piano -1 dell’autorimessa comunale, da cui sono raggiungibili a piedi in pochi minuti gli imbarcaderi e la stazione ferroviaria.

La struttura è accessibile in bici attraverso la pista ciclabile a sbalzo sul Ponte della Libertà per poi imboccare un percorso sicuro che si collega all’area riservata.

Sono 100 i box automatizzati e dotati di presa di ricarica elettrica (in ogni scompartimento è installato un posto bici con binario per una più facile posa del velocipede), cui si aggiungono un’officina attrezzata per le emergenze dell’ultimo minuto (gomme sgonfie, piccole manutenzioni), sistemi di sicurezza per la rilevazione dell’occupazione, area videosorvegliata, possibilità di pagare con POS o in contanti e sistema di booking on line su bicipark.avmspa.it.

Per residenti e pendolari è possibile sottoscrivere formule di abbonamento.

ORARI E TARIFFE

Il parcheggio è aperto h24 tutti i giorni a partire da mercoledì 5 agosto.

giornaliero 10 euro per 24 ore (11 euro per l’opzione ricarica elettrica);

Le tariffe riservate ai possessori della tessera VeneziaUnica: giornaliero 5 euro per 24 ore acquistabile esclusivamente online e mensile 25 euro (30 euro per l’opzione ricarica elettrica).