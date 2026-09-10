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Venezia 83, i look del red carpet del 9 settembre: da Alba Rohrwacher a Pamela Anderson

Red carpet del 9 settembre al Lido: look di Venezia 83, da Alba Rohrwacher in Prada a Pamela Anderson in Carolina Herrera, passando per Foglietta, Ronchi e altri.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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L’83esima Mostra del Cinema di Venezia è entrata nell’ottavo giorno e i red carpet del 9 settembre hanno privilegiato il cinema, lasciando la moda su scelte definite e abbinamenti sicuri. La serata ha aperto con la proiezione di Un bon petit soldat di Stéphane Brizé e proseguito con Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis.

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Alba Rohrwacher è arrivata al braccio del compagno di set Vincent Lindon con un look essenziale firmato Prada: camicia in cotone oxford bianco e gonna tubino lunga in raso tech nero. L’outfit, dalla silhouette lineare, è valorizzato da un cinturino in vita e dal collo della camicia chiuso sulla nuca; orecchini chandelier Cartier, sandali luccicanti e un tocco di rossetto rosso hanno completato la mise.

Anna Foglietta ha cambiato il suo beauty look rispetto al precedente tappeto rosso e ha scelto un abito viola intenso di Balenciaga by Pierpaolo Piccioli, impreziosito da gioielli in oro rosa Pomellato.

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Barbara Ronchi, membro della giuria della sezione Orizzonti, ha puntato sull’originalità con una creazione argento con frange e un’acconciatura caratterizzata da una treccia bassa volutamente scompigliata; anche per lei i preziosi sono firmati Pomellato.

Elena Radonicich ha indossato una scultura firmata Stella McCartney in giallo burro, con scollo squadrato e drappeggi sulla gonna, abbinata a pumps Roger Vivier by Gherardo Felloni con un dettaglio colorato sulla punta e gioielli Crivelli.

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Greta Scarano, madrina della Mostra, si è presentata in un abito plissé nero Ferragamo dai volumi over sui fianchi, leggermente velato e see-through, accompagnato da gioielli Cartier che richiamano forme di rettili.

Nel pomeriggio, alla proiezione di Place to Be, Pamela Anderson ha scelto un abito da sera vintage Carolina Herrera in un giallo brillante effetto oro liquido. Lo scollo bustier è stato messo in risalto da una collana Pandora; il look comprendeva maniche vaporose, stiletto appuntiti e i capelli ondulati raccolti in un’acconciatura d’ispirazione rétro.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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