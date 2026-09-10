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Le Next Gen ATP Finals 2026 saranno a Reggio Calabria: il torneo dal 9 al 13 dicembre al PalaCalafiore

Le Next Gen ATP Finals 2026 si terranno a Reggio Calabria dal 9 al 13 dicembre al PalaCalafiore: evento per gli otto migliori under 20, annunciato a New York.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Le Next Gen ATP Finals 2026 si giocheranno a Reggio Calabria dal 9 al 13 dicembre. L’ufficialità dell’assegnazione è stata comunicata a New York, durante gli US Open.

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L’annuncio è stato fatto dal presidente della Fitp, Angelo Binaghi, insieme al Chief Tour Officer dell’Atp Andre Silva e al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. La manifestazione si svolgerà su un campo indoor allestito al PalaCalafiore, impianto da circa 8 mila posti.

Il torneo, riservato agli otto migliori tennisti under 20 della stagione, torna in Italia dopo le cinque edizioni disputate a Milano dal 2017 al 2022. Successivamente le Next Gen Finals erano state trasferite a Gedda, in Arabia Saudita, dove si sono svolte per tre edizioni.

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La candidatura italiana è maturata dopo la decisione dell’Arabia Saudita di interrompere in anticipo l’accordo con l’Atp. Per la Federazione è l’occasione per riportare nel Sud Italia un grande appuntamento internazionale.

Le Next Gen Finals sono considerate una vetrina per i talenti emergenti: nell’albo d’oro figurano Jannik Sinner, vincitore nel 2019, e Carlos Alcaraz, campione nel 2021. Le ultime due edizioni sono state vinte dal brasiliano Joao Fonseca e dallo statunitense Learner Tien.

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Tra i giovani italiani attenzione rivolta a Federico Cinà: il 19enne punta a qualificarsi tra gli otto protagonisti della manifestazione.

L’evento si inserisce nel calendario italiano del tennis, che include gli Internazionali d’Italia (Master 1000 sulla terra), le ATP Finals di Torino e le Final Eight di Coppa Davis di Bologna; dal 2028 è previsto anche un nuovo ATP 250 sull’erba a Milano.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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