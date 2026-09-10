ExtraCuoca 2026: aperte le iscrizioni per cuoche professioniste del Veneto

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Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la sesta edizione di ExtraCuoca, il concorso nazionale riservato alle cuoche professioniste del Veneto che valorizzano l’olio extravergine di oliva. La partecipazione è gratuita e le candidature si possono inviare fino a mercoledì 30 settembre 2026.



Il bando punta a mettere in luce la creatività e la tecnica femminile in cucina, chiedendo alle partecipanti di creare ricette che esaltino le caratteristiche degli oli premiati al Concorso Nazionale Ercole Olivario 2026 e alla Goccia d’Ercole, giunto alla sua quinta edizione. La manifestazione, giunta al suo sesto anno, fa quindi da trait d’union tra mondo della ristorazione femminile e filiera oleicola italiana.

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Scopri come fare



Ogni cuoca potrà concorrere con un massimo di quattro ricette, una per ciascuna delle categorie previste: Antipasti e altre preparazioni (tra cui finger food, contorni, torte salate, tramezzini e cocktail), Primi, Secondi e Dolci. Gli elaborati vanno accompagnati da una fotografia del piatto finito e saranno valutati da un collegio di esperti.



La valutazione iniziale prevede un punteggio espresso in centesimi, basato su sette criteri. Tra questi figurano l’attenzione al profilo sensoriale dell’olio scelto e la cura nella selezione degli ingredienti. Altri aspetti considerati sono la valorizzazione dei prodotti locali, la gradevolezza descrittiva della ricetta, l’aspetto estetico desumibile dalla foto, la salubrità e il profilo nutrizionale del piatto, oltre all’originalità e all’innovazione.

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Dalla graduatoria così ottenuta saranno selezionate le finaliste che accederanno alla prova pratica: la “Sfida ai fornelli”. In questa fase le candidate eseguiranno le preparazioni in presenza, davanti a un commissario di cucina, e i piatti verranno assaggiati da due giurie distinte. Una sarà competente su antipasti e primi; l’altra valuterà secondi e dolci.



Le giurie delle finali sono composte da figure professionali specifiche: un tecnologo alimentare con ruolo di presidente, due giudici internazionali di cucina, un assaggiatore di olio e un commissario di cucina. I criteri di giudizio in sede finale includono la mise en place e la pulizia, la capacità di valorizzare l’olio extravergine impiegato e la preparazione professionale del piatto.



All’attenzione dei commissari entreranno anche la gestione degli scarti e gli aspetti legati alla sostenibilità, l’estetica e il servizio, oltre al gusto, inteso come equilibrio dei sapori e corretto uso dei condimenti. Al termine della prova verranno proclamate le otto vincitrici: prima e seconda classificata per ciascuna categoria.



Le iscrizioni e il regolamento sono disponibili sul sito ufficiale all’indirizzo https://extracuoca.it/iscriviti/.

Per informazioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa del concorso, ospitata da Promocamera – Azienda Speciale Camera di Commercio dell’Umbria, ai numeri 075.9660.589 – 639 o via email all’indirizzo extracuoca@umbria.camcom.it.



Il concorso ExtraCuoca è promosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario, dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio APS e da Lady Chef, il Dipartimento femminile della Federazione Italiana Cuochi.