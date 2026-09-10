Trump: «Con Putin ottima conversazione, vuole un accordo; ostacolo è l’odio tra lui e Zelensky»

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NEW YORK, 09 settembre 2026 — Donald Trump ha riferito di aver avuto con Vladimir Putin “un’ottima conversazione” e ha affermato che il presidente russo desidererebbe raggiungere un accordo.

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Parlando il 9 settembre a New York, Trump ha inoltre osservato che sarebbe positivo se anche Volodymyr Zelensky volesse negoziare un’intesa.

Secondo l’ex presidente, tuttavia, l’elemento che impedisce un possibile accordo è l’ostilità tra i due leader: “il problema è che i due si odiano”, ha detto.

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Le dichiarazioni sono riportate dalla redazione ANSA.