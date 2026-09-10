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Trump: «Con Putin ottima conversazione, vuole un accordo; ostacolo è l’odio tra lui e Zelensky»

A New York il 9 settembre 2026 Donald Trump ha detto di aver avuto “un’ottima conversazione” con Vladimir Putin, che vorrebbe un accordo; il problema, ha aggiunto, è l’odio con Zelensky.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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NEW YORK, 09 settembre 2026 — Donald Trump ha riferito di aver avuto con Vladimir Putin “un’ottima conversazione” e ha affermato che il presidente russo desidererebbe raggiungere un accordo.

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Parlando il 9 settembre a New York, Trump ha inoltre osservato che sarebbe positivo se anche Volodymyr Zelensky volesse negoziare un’intesa.

Secondo l’ex presidente, tuttavia, l’elemento che impedisce un possibile accordo è l’ostilità tra i due leader: “il problema è che i due si odiano”, ha detto.

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Le dichiarazioni sono riportate dalla redazione ANSA.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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