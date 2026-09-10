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Støre: l’aereo di Zelensky “quasi colpito da un drone” al decollo dalla Moldavia

Il premier norvegese Jonas Gahr Støre ha detto che l’aereo di Volodymyr Zelensky è stato quasi colpito da un drone al decollo dalla Moldavia; Zelensky era diretto a Oslo.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Stoccolma, 9 settembre 2026 – Il premier norvegese Jonas Gahr Støre ha riferito all’emittente NRK che l’aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato “quasi colpito da un drone mentre stava per decollare dalla Moldavia”.

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Zelensky si era recato a Oslo per partecipare ai funerali di Stato del re Harald V, svoltisi oggi, insieme ad altri leader internazionali.

Støre ha raccontato di aver incontrato Zelensky nel suo ufficio la mattina prima della cerimonia. Il premier ha detto di avergli chiesto come fosse andata la notte: il presidente ucraino gli avrebbe risposto che non era stata una buona notte perché era rimasto al telefono a ricevere notizie sui luoghi in cui erano caduti i missili.

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Nel corso della giornata, Zelensky ha avuto incontri anche con il ministro degli Esteri norvegese Espen Barth Eide e con il ministro delle Finanze, nonché ex segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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