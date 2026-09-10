Audio rubati a Raoul Bova: chat tra Ceretti e Monzino, il pr rischia il rinvio a giudizio

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Sono emersi audio rubati legati all’attore Raoul Bova e conversazioni fra Ceretti e Monzino che ora sono al centro di una vicenda giudiziaria.

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In alcune chat pubblicate da Repubblica compare la domanda della modella rivolta a un pr: “Perché mi hai fatto scrivere a Raoul?”. In un altro passaggio, una frase riporta: “Fede, così sembra che sia un’idea mia”.

Secondo quanto riferito, il pr coinvolto nella vicenda rischia il rinvio a giudizio con l’accusa di tentata estorsione. L’ascolto degli audio è riservato agli abbonati premium del quotidiano.

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La pubblicazione dello scoop porta ora attenzione sulle conversazioni tra Ceretti e Monzino e sulle possibili implicazioni penali per il professionista menzionato.