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Trump: «La guerra in Iran finirà subito dopo le nostre elezioni», lo ha detto prima di partire per Dallas

Il 9 settembre 2026 a New York il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che la guerra in Iran finirà “subito dopo le nostre elezioni”, prima di volare a Dallas.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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New York, 9 settembre 2026 — Prima di partire per Dallas, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che la guerra in Iran terminerà “subito dopo le nostre elezioni”.

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La dichiarazione è stata rilasciata alla partenza da New York. Non sono stati forniti altri dettagli nel breve intervento.

La notizia è stata diffusa dall’agenzia ANSA.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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