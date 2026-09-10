Trump: «La guerra in Iran finirà subito dopo le nostre elezioni», lo ha detto prima di partire per Dallas

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New York, 9 settembre 2026 — Prima di partire per Dallas, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che la guerra in Iran terminerà “subito dopo le nostre elezioni”.
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La dichiarazione è stata rilasciata alla partenza da New York. Non sono stati forniti altri dettagli nel breve intervento.
La notizia è stata diffusa dall’agenzia ANSA.