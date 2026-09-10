A Venezia in concorso “Un bon petit soldat”: Brizé e Rohrwacher raccontano il film con Vincent Lindon

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In concorso alla Mostra del Cinema di Venezia arriva “Un bon petit soldat”, presentato il 9 settembre 2026. La notizia è stata resa nota da Laura Squillaci dalla sede del festival a Venezia.
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Il progetto è stato illustrato da Brizé e Rohrwacher, che hanno raccontato la genesi e i temi del film. Tra i protagonisti figura Vincent Lindon.
Nel cast è presente inoltre un’attrice italiana che interpreta la nuova responsabile delle risorse umane di una grande società di assicurazioni. Il ruolo e la contesto aziendale sono stati confermati nella presentazione al festival.
La pellicola compete ufficialmente alla Mostra del Cinema, inserita nel programma della rassegna veneziana.