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A Venezia in concorso “Un bon petit soldat”: Brizé e Rohrwacher raccontano il film con Vincent Lindon

A Venezia in concorso “Un bon petit soldat”: Brizé e Rohrwacher raccontano il film con Vincent Lindon e un’attrice italiana nel ruolo di responsabile risorse umane.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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In concorso alla Mostra del Cinema di Venezia arriva “Un bon petit soldat”, presentato il 9 settembre 2026. La notizia è stata resa nota da Laura Squillaci dalla sede del festival a Venezia.

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Il progetto è stato illustrato da Brizé e Rohrwacher, che hanno raccontato la genesi e i temi del film. Tra i protagonisti figura Vincent Lindon.

Nel cast è presente inoltre un’attrice italiana che interpreta la nuova responsabile delle risorse umane di una grande società di assicurazioni. Il ruolo e la contesto aziendale sono stati confermati nella presentazione al festival.

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La pellicola compete ufficialmente alla Mostra del Cinema, inserita nel programma della rassegna veneziana.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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