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Tajani chiede a Zelensky un approccio Ue: coinvolgere anche Italia e Polonia, non solo Francia e Germania

Da San Paolo Tajani invita Zelensky a coinvolgere l’intera Ue, incluse Italia e Polonia; conferma l’aiuto all’Ucraina senza invio di soldati.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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SAN PAOLO, 09 settembre 2026, 20:16 – Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha invitato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a estendere il confronto all’intera Unione europea, includendo anche Italia e Polonia e non limitandosi a Francia e Germania.

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Nel corso di un punto stampa alla Fiesp, la Federazione delle imprese dello stato di San Paolo, Tajani ha sottolineato la necessità di puntare a «una pace giusta» e ha ribadito la disponibilità dell’Italia a sostenere l’Ucraina nella difesa, precisando però che tale aiuto non comprenderà l’invio di militari italiani.

Il ministro ha spiegato che l’Europa può svolgere un ruolo importante nella ricerca di una soluzione, e ha richiamato l’importanza di operare attraverso tutti gli Stati membri dell’Unione piuttosto che con iniziative di gruppetti.

( aggiornato il
Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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