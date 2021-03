Veneto in zona rossa, Zanon: “È un durissimo colpo per le imprese, le Istituzioni diano gli indennizzi”

Veneto in zona rossa da lunedì, come deciso dal governo, il presidente di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, Massimo Zanon, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Dobbiamo constatare, con rammarico, che arriviamo a questa situazione perché evidentemente i comportamenti e le condizioni che si sono create finora non hanno impedito di raggiungerla – dichiara Zanon – Servono comportamenti responsabili da parte di tutti, nessuno escluso: ciascuno si metta la mano sulla coscienza e rifletta su cosa possa fare di più contro questa pandemia. Bisogna capire che la salute viene al primo posto e che anzitutto dipende da noi”.

“Inutile sottolineare che per le imprese, quelle ancora non chiuse finora, si tratta di un durissimo colpo, drammatico, speriamo non letale. Alle Istituzioni gridiamo a gran voce che diano gli indennizzi, immediati e adeguati, altrimenti gli imprenditori dovranno portare i libri in tribunale e salteranno tanti posti di lavoro”.