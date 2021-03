Veneto in zona rossa, Costalonga: “Le limitazioni da lunedì”

Veneto in zona rossa, Costalonga: “da lunedì al via le limitazioni”.

L’assessore al commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, in attesa dei provvedimenti governativi che definiranno l’inquadramento delle regioni nelle varie zone, comunica che “nel caso in cui la Regione Veneto fosse ricompresa nella fascia rossa, le attività commerciali saranno assoggettate alle limitazioni di cui all’articolo 45 del DPCM 02/03/2021″.

“In particolare, quindi, da lunedì 15 marzo p.v. potranno restare aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi”.

“Analogamente, anche i mercati saranno soggetti a limitazioni:

dovranno essere ridimensionati esclusivamente alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici”.

“Verranno quindi attuate le medesime misure già adottate, con specifici provvedimenti, nella primavera del 2020: gli operatori dei settori alimentare, agricolo e florovivaistico verranno collocati in aree specificatamente individuate dalla Polizia locale in accordo con il Settore Commercio, garantendo quindi una funzionalità dei mercati stessi seppur limitata alla vendita di generi specifici”.

“Raccomando vivamente alla clientela di rispettare scrupolosamente tutte le regole anti-contagio per l’accesso alle aree mercatali: in particolare l’uso della mascherina nonché l’accesso ad un solo componente per nucleo familiare”.