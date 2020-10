Veleziana: domenica a Venezia una festa di vela e mare

Domenica 18 ottobre al via la 13. edizione della Veleziana, 190 barche al via. La Veleziana si conferma così uno degli appuntamenti di punta della stagione velistica nazionale.

Ben 190 imbarcazioni si sono iscritte per prender parte alla manifestazione, garantendo spettacolo e allo stesso tempo alzando l’asticella della competizione sportiva, coinvolgendo mille persone solo per quel che riguarda gli equipaggi.

Un successo organizzativo per la Compagnia della vela, che bissa così i numeri





della scorsa edizione (210), nonostante il covid e gli impedimenti legati alla diffusione del virus.

La regata inizierà alle 10.30 con segnale preparatorio alle 10.25 comunicato attraverso il Vhf al canale 72. Si partirà nel braccio di mare dell’Adriatico antistante al Des Bains, quindi si lascerà la conca di navigazione a sinistra per entrare in bocca di porto. A quel punto, dopo l’ingresso in città, la regata si concluderà nel bacino di San Marco.

Il traguardo sarà tracciato tra la torretta della darsena di San Giorgio e la chiesa di Santa Maria della Pietà. L’arrivo delle prime imbarcazioni – i maxi – è previsto





dopo circa quarantacinque minuti, un’ora, pur considerando le variabili meteorologiche.