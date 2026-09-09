Putin assicura a Trump che la Russia non intende aggredire l’Europa

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Mosca — Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato al capo della Casa Bianca, Donald Trump, che la Russia non ha piani aggressivi nei confronti dell’Europa.
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La comunicazione è avvenuta durante una conversazione tra i due leader durata circa un’ora.
A riferire della dichiarazione è la corrispondente Liana Mistretta da Mosca, secondo quanto riportato da Rai News.