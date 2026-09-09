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Mattarella celebra l’83° anniversario della Difesa di Roma a Porta San Paolo

Il Presidente Mattarella ha partecipato alle commemorazioni per l’83° anniversario della Difesa di Roma a Porta San Paolo, deposte due corone in memoria dei caduti.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte alle celebrazioni per l’83° anniversario della Difesa di Roma, commemorando i militari e i civili caduti nel settembre 1943 nella difesa della Capitale.

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La cerimonia si è svolta a Porta San Paolo, dove il capo dello Stato ha reso omaggio ai combattenti deposte una corona d’alloro sulle lapidi commemorative dedicate ai Caduti militari e civili della Difesa di Roma.

Le commemorazioni sono poi proseguite al Monumento del Parco della Resistenza, dove è stata deposta una seconda corona.

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Alla cerimonia erano presenti il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, insieme a numerose autorità civili e militari.

La notizia è riportata sul sito del Quirinale.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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