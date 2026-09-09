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A Pechino una robot cheerleader crolla durante i Giochi Mondiali di Robot Umanoidi: portata via in barella

Durante la seconda edizione dei Giochi Mondiali di Robot Umanoidi a Pechino (22-26 agosto 2026) una robot cheerleader è collassata ed è stata rimossa in barella.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Una robot cheerleader ha interrotto la sua performance ed è stata portata via su una barella durante la seconda edizione dei Giochi Mondiali di Robot Umanoidi a Pechino.

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La competizione si è svolta dal 22 al 26 agosto 2026 nel National Speed Skating Oval della capitale cinese. All’evento hanno preso parte 666 squadre e 2.056 robot umanoidi provenienti da 16 paesi, impegnati in 51 discipline diverse.

L’episodio è avvenuto mentre la macchina stava esibendosi sul pavimento dell’area di gara: si è fermata definitivamente e i tecnici l’hanno rimosso dalla scena su una barella, ponendo così fine alla sua esibizione.

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I giochi comprendevano manifestazioni sportive come calcio, corse, tennis e ping-pong, oltre a prove pensate per valutare la capacità dei robot di svolgere compiti pratici. Secondo gli organizzatori, l’obiettivo della manifestazione è mettere alla prova la reattività e la capacità di affrontare situazioni fisiche rapide e imprevedibili, offrendo agli sviluppatori un contesto reale per migliorare equilibrio, movimento e controllo.

Tra le competizioni segnate dall’evento ci sono maratone robotiche, tornei di calcio e campionati di combattimento. In Cina queste gare hanno guadagnato popolarità perché i ricercatori le usano per testare mobilità, intelligenza artificiale e la resistenza dell’hardware dei robot.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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