Verona, 25 novembre 2026 — Alla 43ª assemblea dell’Anci a Verona la sindaca di Perugia e delegata Anci per le Pari Opportunità, Vittoria Ferdinandi, ha rilanciato l’impegno dei Comuni nella lotta contro la violenza di genere e i femminicidi.

Ferdinandi ha richiamato i numeri drammatici: in Italia, ha ricordato, ogni quattro giorni una donna viene uccisa in quanto donna e «in questo Paese, moriamo ancora per un no». Ha aggiunto che mentre un’emergenza ha un inizio e una fine, la violenza sulle donne va considerata un fenomeno strutturale.

La sindaca ha detto che «noi comuni chiediamo alla Repubblica di assumersi delle responsabilità» e ha sottolineato l’urgenza di intervenire anche sul piano culturale. Ha chiesto che le nuove generazioni siano educate al rispetto e al consenso, perché ogni bambina possa crescere sapendo che la sua volontà conta e ogni ragazzo impari a riconoscerla e rispettarla.

Richiamando il pensiero di Nilde Iotti, Ferdinandi ha ribadito che la libertà delle donne è indicatore della qualità della democrazia: ogni esclusione, ogni silenziamento, ogni svantaggio economico o lavorativo che colpisce una donna rappresenta, ha detto, un restringimento democratico.

L’Anci, ha spiegato, ha scelto insieme al Dipartimento per le Pari opportunità di scendere in prima linea nella battaglia per le pari opportunità. Sul palco dell’assemblea è stato ripetuto lo slogan «Mai bandiera bianca» come impegno a non cedere di fronte a istituzioni che marginalizzano le donne, al divario retributivo a parità di titolo, agli stereotipi che limitano le aspirazioni delle bambine e alle parole sessiste e all’odio online usati per intimidire chi interviene nello spazio pubblico.