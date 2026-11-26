Gino Cecchettin, padre di Giulia, è intervenuto a Montecitorio dopo la proiezione del film dedicato alla vicenda della figlia, esprimendo dure critiche verso i messaggi lanciati da alcuni politici e invitando a dare ascolto ai giovani.

Cecchettin ha definito doloroso il ricorso a slogan da parte di chi si propone come rappresentante politico, sottolineando la necessità di recepire le voci dei ragazzi. Ha aggiunto che la situazione richiede impegni concreti e ha respinto l’idea di tornare indietro su scelte già adottate, usando parole che hanno evidenziato la sua contrarietà a passi in senso contrario.

L’intervento è arrivato al termine della proiezione a Montecitorio, dove il tema della vicenda è stato posto al centro dell’attenzione pubblica. Le parole di Cecchettin hanno richiamato l’attenzione sul bisogno di azioni pratiche e sulla rilevanza del dialogo con i più giovani.