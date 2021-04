Vandalismi di notte alle gondole: i vandali hanno colpito più volte

Vandalismi di notte alle gondole ormeggiate nei pacifici canali di Venezia.

Un mistero a cui si sta cercando di dare una risposta.

I vandali hanno colpito più volte, sempre di notte, in zone diverse. La qual cosa fa pensare ad una strategia organizzata e non ad un gesto estemporaneo.

I danneggiamenti sono avvenuti nelle notti di lunedì e martedì negli stazi di piazzale Roma, San Tomà e Madonna del Giglio. Ne da notizia la Nuova Venezia in edicola oggi.

In totale un dozzina di gondole prese di mira dai vandali.

Svariate migliaia di euro i danni provocati con i danneggiamenti.

I responsabili hanno potuto agire indisturbati a causa delle strade rese deserte dalle normative sul coprifuoco ma tracce importanti potrebbero arrivare dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza.

