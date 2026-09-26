Torna A&F Live a Milano: il nodo è trasformare i fondi Pnrr in valore digitale

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Affari&Finanza Live torna lunedì a Milano, in presenza e in diretta streaming, per mettere al centro il passaggio cruciale per l’Italia digitale: non più solo realizzare infrastrutture ma sfruttarle per creare valore.

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Scopri come fare

Il convegno, organizzato dal settimanale economico di Repubblica, riunisce docenti, manager e rappresentanti delle istituzioni per discutere strategie future e risultati emersi dagli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, basati sui dati Ue del decennio digitale. Tra i relatori è atteso Roberto Viola, direttore generale della Dg Connect.

Secondo l’analisi del PoliMi l’Italia ha recuperato quattro posizioni rispetto all’anno scorso nella classifica europea verso gli obiettivi 2030, ma resta 20ª su 27 Paesi. Il Paese segna performance sopra la media Ue in infrastrutture digitali (13°) e nella trasformazione digitale delle imprese (12°), come hanno spiegato i docenti Luca Gastaldi e Andrea Rangone. A spingere il miglioramento sono l’estensione della copertura 5G e gli investimenti in cloud, analisi dei dati e intelligenza artificiale: il 78% delle imprese italiane opera in questi ambiti, rispetto a una media europea del 63%.

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Permangono però ritardi in altri campi: l’Italia è 23ª per competenze digitali e 24ª per la digitalizzazione dei servizi pubblici. L’utilizzo pratico degli strumenti digitali mostra margini di crescita, osservano gli esperti: se molte funzioni — dalla prenotazione di screening al pagamento di cartelle esattoriali — sono già disponibili via app, la digitalizzazione di processi complessi, come quelli sanitari, necessita di ulteriore lavoro.

A livello di diffusione Internet, l’89% degli italiani lo usa regolarmente, contro il 93% della media europea. Per quanto riguarda competenze digitali di base, il 54% degli italiani le possiede, rispetto al 60% Ue.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha dato un’accelerazione considerevole: secondo il convegno senza il Pnrr i progressi raggiunti sarebbero arrivati molto più lentamente. Ora però, avvertono i partecipanti, con il rallentamento inevitabile degli investimenti occorre trasformare quegli stanziamenti in risultati concreti.

Sul fronte delle imprese, il quadro è diviso: la metà delle Pmi investe nella digitalizzazione, l’altra metà è più cauta. Solo il 15% delle imprese medie e piccole ha speso in intelligenza artificiale nel triennio fino al 2025, e mancano spesso strategie formalizzate a livello aziendale, a partire dai vertici.

Al centro del dibattito anche la costruzione dei data center. Nel triennio al 2025 l’Italia ha attratto investimenti per 7,1 miliardi di euro e ne sono previsti 25 miliardi fino al 2028. Tuttavia, i numeri realizzati finora sono inferiori alle attese, segnano gli osservatori: le grandi strutture per i dati si scontrano con limiti legati alle risorse naturali necessarie (acqua per il raffreddamento ed energia), elemento che sta alimentando opposizioni sul territorio, e con una regolamentazione ancora frammentata.

Per superare questi ostacoli alcuni intervenuti auspicano una regia unitaria a livello nazionale — c’è chi parla esplicitamente di un “ministero Digitale” — per governare la diffusione e l’uso delle nuove infrastrutture allo stesso modo con cui si gestiscono strade e ferrovie.