Driscoll avverte: Mosca si rafforza e punta oltre l’Ucraina, rischio «inverno terribile» per Europa e Usa

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L’ex segretario dell’esercito dimessosi in polemica con Hegseth ha lanciato un forte monito sul rafforzamento delle forze russe e sulle conseguenze per l’Occidente.

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Secondo Driscoll, «Mosca continua a rafforzarsi» e non intende fermarsi all’Ucraina, ha detto in un intervento rilanciato da Repubblica. Il suo avvertimento è rivolto ai governi europei e agli Stati Uniti.

Il militare ha inoltre parlato di «un inverno terribile», espressione con cui ha sintetizzato il rischio di una fase di crisi e le scelte difficili che, a suo avviso, attendono Europa e Usa.

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La dichiarazione è riportata nell’articolo a firma di Paolo Mastrolilli pubblicato il 26 settembre 2026.