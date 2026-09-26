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Bruxelles in allerta per la minaccia Usa di bloccare le esportazioni di gasolio

L’Ue è in apprensione per la minaccia di stop alle esportazioni statunitensi di gasolio. Il commissario Jorgensen avverte: «Il prossimo inverno potrebbe essere il peggiore dal 2022».

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Bruxelles è in stato di allerta dopo la minaccia di bloccare le esportazioni statunitensi di gasolio. La possibile interruzione dei flussi commerciali ha suscitato preoccupazione a livello comunitario.

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La minaccia di chiusura dei flussi, indicata come fonte di rischio per il mercato energetico, ha messo sotto pressione le istituzioni europee che seguono gli sviluppi con attenzione.

Il commissario Jorgensen ha ammonito sul quadro che si prospetta, osservando che «il prossimo inverno potrebbe essere il peggiore dal 2022».

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La notizia è stata diffusa nella serata del 26 settembre 2026 e ha immediatamente alimentato il dibattito sulle conseguenze per approvvigionamenti e prezzi.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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