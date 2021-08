“Vado di qua che faccio prima”. Macchina impiantata, conducente illeso

E’ una sequela di incidenti “strani” quella di queste ore di Ferragosto. Ed ha, come sempre, la complicità della velocità.

L’ultimo è capitato questa notte all’una e trenta.

L’incidente è avvenuto in via Fausta, a Cavallino-Treporti.

Perso il controllo, l’auto è finita fuori strada continuando per un po’ il suo tragitto fino a fermare la sua corsa… in piedi.

I vigili del fuoco sono intervenuti, dal locale distaccamento, per mettere in sicurezza l’auto.

Questo mentre il conducente, rimasto solo leggermente ferito, usciva fuori autonomamente dall’autovettura.

Il giovane è stato comunque preso in cura da personale del SUEM per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

